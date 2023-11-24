"Black Friday" izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video
İzmir’de ‘büyük kasım ayı indirimleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdukları bir AVM’de, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra mağazalara böyle akın ettiler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25
02:59
00:30
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 15:14
00:38
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 24.11.2023 | 14:36
02:04
02:24
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
00:15
01:01
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43
00:45
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 24.11.2023 | 12:43
06:50
34 yıldır acısı dinmeyen katliam: Kundaktaki bebeği bile öldürdüler | Video 24.11.2023 | 10:11
02:45
İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu | Video 24.11.2023 | 10:11
04:02
Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira alıp ortadan kayboldu | Video 24.11.2023 | 10:11
00:06
Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 24.11.2023 | 09:36
00:45
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 24.11.2023 | 09:19
04:26
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 24.11.2023 | 08:43
01:30
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 08:43