"Black Friday" izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video 24.11.2023 | 15:52 İzmir’de ‘büyük kasım ayı indirimleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdukları bir AVM’de, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra mağazalara böyle akın ettiler. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan 'büyük kasım ayı indirimleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, İzmir'de bir AVM'nin önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce insanın sırada olduğu AVM'de, güvenlik kontrolünden geçenler adeta mağazalara koşar adımlar ile akın etti. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.