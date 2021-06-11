Bobi’nin katıldığı operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
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Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta Bobi isimli narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 10 kilo 111 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik köpeği Bobi ile yapılan detaylı aramada, 18 paket halinde toplam 10 kilo 111 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.G. ve H.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. H.K. isimli şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, B.G. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.