Video Yaşam Bodrum polisi erken müdahaleyle anne ve oğlunun hayatını kurtardı | Video
Bodrum polisi erken müdahaleyle anne ve oğlunun hayatını kurtardı | Video

Bodrum polisi erken müdahaleyle anne ve oğlunun hayatını kurtardı | Video

30.11.2021 | 16:46

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri canlarını hiçe sayarak bir anda alev topuna dönen mutfağın camını kırıp yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Cesur polislerin erken müdahalesiyle 30 yaşındaki Sadettin Keleş ile annesi kurtarıldı. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyelerle ölümden kurtulan anne ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olay Muğla'nın Bodrum İlçesi Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde dün yaşandı. Anne ve babasıyla yaşayan 30 yaşındaki Sadettin Keleş, bir bahane uydurarak babasını dışarı gönderdi. Daha sonra mutfak tüpünü açarak intihar etmek isteyen genç, tüpü açtıktan sonra annesini kapattı. Gözü dönmüş genç odanın gazla dolmasını bekledi.

MUTFAĞI ALEVLER SARDI

Oğlunu engellemeye çalışan anne Hanife Keleş'in çabaları yetersiz kaldı. Sadettin Keleş'in çakmağı yakmasıyla birlikte mutfak bir anda alev aldı ve patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak perdeleri ve bazı malzemeler yanmaya başladı. Patlamayı duyan ve içerden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerinen gelen polis ekipleri canlarını hiçe sayarak bir anda alev topuna dönen mutfağın camını kırıp yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Anne Keleş ve oğlu polisler tarafından dışarı çıkarıldı. Anne Keleş olaydan yara lamadan kurtulurken evi yakmaya çalışan oğlu Keleş'te hafif yanıklar oluştu. 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan, psikolojik sorunları olan Sadettin Keleş'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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