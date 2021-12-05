Bodrum sağanak yağışa teslim oldu | Video

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Bodrum'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur Mumcular, Mazı mahallelerini vurdu. Sağanak yağmur nedeniyle bir anda taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi. Mumcular mahallesinde bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Mazı mahallesinde ise taşan dereler nedeniyle tarım arazileri, seralar göle döndü. Bazı sitelerin istinat duvarlarını yıkıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız yağan yağmur Bodrum merkezinden de etkisini gösterdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde önlem aldı. Su basan evlerdeki suları boşaltan ekipler tıkanan dere yataklarına ise anında müdahale etti. Dereleri tıkayan ağaç dallarının yanı sıra inşaat malzemeleri de dikkatlerden kaçmadı. 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 Temizlik işleri görevlisi kısa süre içerisinde dere yataklarına dağlardan gelen sularla biriken moloz parçalarını, ağaç dallarını ve yapraklarını temizleyerek taşkınları önledi. Su basan evlere vidanjör gönderen ekipler kısa sürede suları boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı.