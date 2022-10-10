Video Yaşam Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video
Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video

Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video

10.10.2022 | 17:35

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Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

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