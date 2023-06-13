Bodrum’a gelen 3 bin 607 turist turizmcinin yüzünü güldürdü | Video

Turizmin gözbebeği Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde yanaşan yolcu gemisi turizmcinin yüzünü güldürürken, 2 bin 588 yolcu bin 19 mürettebat olmak üzere toplam 3 bin 607 kişi Bodrum’a geldi.