Bodrum’da büyük skandal! Bin yıllık zeytin ağaçlarını odun yapmak için acımadan kestiler | VİDEOHABER

Bodrum'un en gözde yerinde bin yıllık kadim zeytin ağaçlarını odun yapmak için acımadan kestiler. Ağaçların katledilerek odun yapılmasına tepki yağdı.