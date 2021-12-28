Video Yaşam Bodrum'da depo alev alev yandı | Video
Bodrum'da depo alev alev yandı | Video

Bodrum'da depo alev alev yandı | Video

28.12.2021 | 13:28

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sporları merkezinin deposu alevlere teslim oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında işletmenin tüm malzemeleri yandı.

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