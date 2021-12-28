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OTOMATİK OYNAT
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Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video 28.12.2021 | 13:49
04:56
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video 28.12.2021 | 13:34
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Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada | Video 28.12.2021 | 13:30
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Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 28.12.2021 | 13:34
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Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 28.12.2021 | 13:33
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Başakşehir'de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 28.12.2021 | 13:31
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Kars'ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 28.12.2021 | 13:29
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Öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine en acı haber | Video 28.12.2021 | 13:28
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Bodrum'da depo alev alev yandı | Video 28.12.2021 | 13:28
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Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar! Tekirdağ'a yanaştı | Video 28.12.2021 | 13:27
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Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video 28.12.2021 | 13:27
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Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı | Video 28.12.2021 | 13:03
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İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı 28.12.2021 | 11:22
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Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu! Kış ortasında evsiz kaldılar | Video 28.12.2021 | 11:40
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sporları merkezinin deposu alevlere teslim oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında işletmenin tüm malzemeleri yandı.