Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı | Video

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde konut kiralama ve inşaat işi yapan bir firmanın kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamaları ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken, firma yetkilisi A.Y.2nin 2 milyon değerindeki üç devesine de el konulduğu öğrenildi.
20'DEN FAZLA SUÇ DUYURUSU YAPILDI
İlerleyen süreçte firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan bazı vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Firma yetkilileri hakkında 20'den fazla suç duyurusu yapıldı. Mağdurlar, firmanın yüzlerce kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.
Dolandırıcılık mağduru olduklarını iddia eden çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Firma sahibi A.Y. ile babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve para trafiğini yönettiği ifade edilen bir şahıs Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Gözaltındaki 5 şüphelinin ardından mağdur olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen bir kişi daha bu sabah gözaltına alındı. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye girişi esnasında mağdurların da adliyeye geldiği görüldü.
DEVELERİNE EL KONULDU
Firma yetkilisi A.Y.'nin hesaplarının bloke edildiği, gayrimenkul ve araçlarına şerh konulduğu bildirildi. Ayrıca 2 milyon TL'ye satın aldığı 3 deveye de el konulduğu öğrenildi.