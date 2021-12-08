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OTOMATİK OYNAT
01:31
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 08.12.2021 | 00:06
20:07
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Gaziantep'te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 07.12.2021 | 16:18
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Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında 07.12.2021 | 16:35
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Sinop’ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 07.12.2021 | 15:51
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Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video 07.12.2021 | 15:05
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Antalya'da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 07.12.2021 | 11:33
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Elazığ'da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 07.12.2021 | 11:09
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İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada 07.12.2021 | 09:47
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Bodrum’da akşam saatlerinde inşaat işçisini iş elbiseleriyle dolmuşa almak istemeyen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Dolmuş şoförü, “Sen bu elbiseyler bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın” dedi.