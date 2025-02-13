Video Yaşam Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video
Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video

Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video

13.02.2025 | 12:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da sahibinin otoparktaki aracında 2 gün kilitli bıraktığı kedi sahiplendirilecek | Video 03:30
Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında 2 gün kilitli bıraktığı kedi sahiplendirilecek | Video 13.02.2025 | 13:38
Erzurum’da karga soğuktan dondu | Video 00:25
Erzurum'da karga soğuktan dondu | Video 13.02.2025 | 13:37
Bodrum’da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video 01:30
Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video 13.02.2025 | 12:47
Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video 00:57
Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video 13.02.2025 | 12:35
Kayseri’deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:15
Kayseri'deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2025 | 11:43
Eski eşini boğazını keserek öldüren sanığın kızı: Babam hiçbir zaman çıkamasın | Video 03:51
Eski eşini boğazını keserek öldüren sanığın kızı: "Babam hiçbir zaman çıkamasın" | Video 13.02.2025 | 10:46
İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video 01:19
İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video 13.02.2025 | 10:46
Jandarmanın fotokapanı organize suç örgütünü böyle çökertti | Video 04:58
Jandarmanın fotokapanı organize suç örgütünü böyle çökertti | Video 13.02.2025 | 10:06
Almanya’dan 160 bin Euro’ya satılan perçin makinesini 25 bin dolara mal etti | Video 05:33
Almanya'dan 160 bin Euro'ya satılan perçin makinesini 25 bin dolara mal etti | Video 13.02.2025 | 10:05
Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı | Video 01:55
Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı | Video 13.02.2025 | 10:05
Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: İçici ve satıcı değilim, bana ait değil | Video 01:07
Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: "İçici ve satıcı değilim, bana ait değil" | Video 13.02.2025 | 10:05
5 katlı binanın yıkımında, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:00
5 katlı binanın yıkımında, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 13.02.2025 | 09:35
İstediği balığı alamayınca ağladı, hediye edilince sarılarak uzaklaştı | Video 01:42
İstediği balığı alamayınca ağladı, hediye edilince sarılarak uzaklaştı | Video 13.02.2025 | 09:24
Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video 02:32
Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video 13.02.2025 | 09:24
2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı | Video 00:22
2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı | Video 13.02.2025 | 08:48
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 03:12
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 13.02.2025 | 08:25
Beykoz’da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 01:55
Beykoz'da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 13.02.2025 | 08:25
Kayseri’de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı 00:18
Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı 12.02.2025 | 15:25
Kayseri’de fuhuş yaptırılan 10 kadının kurtarılma anı kamerada 00:53
Kayseri'de fuhuş yaptırılan 10 kadının kurtarılma anı kamerada 12.02.2025 | 15:19
İzmir’de denize düşerek hayatını kaybetmişti, son anları ortaya çıktı 01:41
İzmir'de denize düşerek hayatını kaybetmişti, son anları ortaya çıktı 12.02.2025 | 15:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA