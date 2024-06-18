Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü Kubilay Sak hayatını kaybetti.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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