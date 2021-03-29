Video Yaşam Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı

Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı

Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı
29.03.2021 | 13:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 04:58
Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 29.03.2021 | 14:27
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 04:53
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 29.03.2021 | 13:20
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 04:58
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 29.03.2021 | 13:21
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 08:33
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 29.03.2021 | 13:05
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 05:57
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 29.03.2021 | 12:34
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 00:24
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 29.03.2021 | 12:33
Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video 00:08
Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video 29.03.2021 | 12:32
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza | Video 02:00
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza | Video 29.03.2021 | 11:35
Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video 02:50
Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video 29.03.2021 | 12:07
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç... 09:00
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç... 29.03.2021 | 11:50
Antalya'da kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'ten kızlarına duygusal mesaj Aklınıza geldiğimde... 02:33
Antalya'da kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'ten kızlarına duygusal mesaj "Aklınıza geldiğimde..." 29.03.2021 | 11:41
Helikopterdeki polisler tespit etti; güzergahtaki polisler ceza yazdı | Video 00:55
Helikopterdeki polisler tespit etti; güzergahtaki polisler ceza yazdı | Video 29.03.2021 | 11:11
Sosyal mesafe kuralını hatırlatan müşteriye seni süzgece çeviririm diyerek bıçakla tehdit etti | Video 03:55
Sosyal mesafe kuralını hatırlatan müşteriye "seni süzgece çeviririm" diyerek bıçakla tehdit etti | Video 29.03.2021 | 11:01
Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video 03:41
Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video 29.03.2021 | 10:31
Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi | Video 01:40
Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi | Video 29.03.2021 | 11:01
Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video 00:26
Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video 29.03.2021 | 11:03
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu | Video 04:16
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu | Video 29.03.2021 | 10:31
Sığırcık kuşlarından görsel şölen | Video 02:37
Sığırcık kuşlarından görsel şölen | Video 29.03.2021 | 10:31
İstanbul Sultangazi'de minibüsün çocuğa çarparak öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı 01:49
İstanbul Sultangazi'de minibüsün çocuğa çarparak öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı 29.03.2021 | 10:39
Müge Anlı'da sevgilisi dolandırıcı çıkan Emel Şimşek kocasıyla böyle barıştı! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu... 08:33
Müge Anlı'da sevgilisi dolandırıcı çıkan Emel Şimşek kocasıyla böyle barıştı! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu... 29.03.2021 | 10:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başı boş gezen pitbull cinsi köpek yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Köpeğin tek darbe ile yere düşürdüğü vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitez Mahallesi'nde başıboş halde gezen Türkiye'de yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek bir restoranın önünde beklemeye başladı. Restoran çalışanları yasaklı ırk olduğunu bilmedikleri köpeğe yemek verdi. Boynunda tasması olan dişi pitbull restoranın önünde gün boyu ayrılmadı. Yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atlayan pitpull kimliği belirsiz adamı tek darbede yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı.


Olay anında köpeği güçlükle durduran restoran çalışanı Felemez Dağ bugün sabah saatlerinde köpeğin geldiğini söyleyerek "Daha önce bu köpeği burada hiç görmedim. Sabah saatlerinde restoranın önüne geldi. Aç ve susuz olduğunu anlayınca yemek verdik. Köpekte kapının önünden ayrılmamaya başladı. Tasması var diye bir şey yapmadık, ya terk edildi yada evden kaçmıştır diye düşündük. Bir yandan da tedirgin olduk. Akşam saatlerinde kapının önünde sessizce dururken bir anda yoldan geçen bir adama saldırdı. Isırmadı ama çok güçlü zıplayarak adamı yere düşürdü. Ben hemen koştum o esnada tekrar adama saldırmaya kalktı.


Öte yandan pitbull saldırısına uğrayan vatandaşın saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA