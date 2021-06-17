Video Yaşam Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video
17.06.2021 | 11:08

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilmesi olayına karıştıkları ileri sürülen Hürkan E. ile Fuat K., Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı. Bodrum’a gönderilen 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 6’ya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı şüphelilerin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, dün saat 17.30 sıralarında, şüphelilerin kaldığı Ortakent Mahallesi Giritli Sokak'taki villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları Ercan Yangöz ile Abdülkadir Doğan (30) yaralanırken, 4 şüpheli ise ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yaralı polislerden Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Aydın'ın Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden bazılarının 34 ZJ 1356 plakalı otomobille İstanbul yönüne kaçtıkları bilgisi üzerine önlem aldı. Otomobil aynı gün saat 22.15 sıralarında ilçede, Muradiye Kavşağı'nda durduruldu. Otomobili kullanan Hürkan E. ile yanındaki Fuat K. gözaltına alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Şüpheliler, Bodrum'a götürüldü.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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