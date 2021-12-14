Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
2 yıldan bu yana kurak günler geçiren Bodrum, özlediği yağmurlara kavuştu. 2 haftadır ilçeyi etkisi altına alan yağmur, aralıklarla yağıyor. Bugün de öğle saatlerine doğru aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığındı. Sığınacak yer bulamayanlar ise sırılsıklam ıslandı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan yağmurda cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.