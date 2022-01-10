Bodrum’da sel faciası...Evleri su bastı, sokak hayvanları boğularak telef oldu | Video
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Muğla Bodrum’da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü. Bir hamile kadın selin ortasından sancısı gelince acil hastaneye kaldırıldı, yeni doğan bir bebek ise hastane den çıkar çıkmaz sular altında kalan evine getirildi.