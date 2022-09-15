Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video

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Bodrum’da alt yapı sıkıntısı bir kez daha baş gösterdi. Akyarlar Mahallesi’nde su isale hattı yine patladı, tonlarca çamurlu su, şelale gibi sahile aktı. Denizin rengi bir anda kahverengiye büründü. Duruma isyan eden vatandaşlar, “Her yıl mutlaka patlıyor. Bunun acil bir şekilde göz önüne alınması ve gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Bodrum halkı olarak biz bunları hak etmiyoruz” dedi.