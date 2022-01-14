Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Bodrum’da teknelerin arasında balık avlayan fok ilgi odağı oldu | Video 14.01.2022 | 17:09
00:28
06:31
05:40
Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video 14.01.2022 | 16:36
02:11
01:09
Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu | Video 14.01.2022 | 16:04
03:18
Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.01.2022 | 16:04
06:33
01:32
Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı | Video 14.01.2022 | 16:08
02:20
Amasya'da kuyumcudan kolye çalan şüpheliler kamerada 14.01.2022 | 12:08
00:29
Yüksekova’da çığ düştü, 3 kişi yaralandı | Video 14.01.2022 | 15:33
01:12
03:14
Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video 14.01.2022 | 15:25
03:21
İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 14.01.2022 | 15:12
04:00
Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaza büründü | Video 14.01.2022 | 14:33
00:29
Çocuğunu araçta bıraktı, hırsız çocukla birlikte arabayı da çaldı | Video 14.01.2022 | 15:03
00:49
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video 14.01.2022 | 15:03
05:49
Tatvan’da kar kalınlığı 4 metreyi buldu | Video 14.01.2022 | 13:56
01:09
Hurda araçlardan milyonluk vurgun | Video 14.01.2022 | 14:07
03:09
Fırtına lüfer getirdi... Kar, balık tezgahlarını şenlendirdi | Video 14.01.2022 | 13:56
Muğla’nın Bodrum ilçesinde balık avlayan Akdeniz foku, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar foku görüntülemek için çaba sarf etti.
Bitez Limanı'ndaki yetişkin bir Akdeniz foku geldi. Balık sürüsünün peşinden geldiği sanılan foku fark eden limandaki denizciler, hayvanı görüntülemeye çalıştı. Teknelerin arasında yüzen fok, zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir an olsun yerinde durmayan hayvanı görüntülemek isteyen limandaki denizciler, yoğun uğraş verdi. Bir süre limanda avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.