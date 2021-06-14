Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video 14.06.2021 | 18:45
21:13
01:41
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video 14.06.2021 | 16:59
23:12
02:09
İstanbul'da Ukraynalı model Anzelika'nın ölmedin önceki son anları kamerada 14.06.2021 | 16:37
02:09
00:33
Jandarma, yıldönümünü su altında kutladı | Video 14.06.2021 | 16:27
02:46
00:38
Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video 14.06.2021 | 16:15
03:16
Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü | Video 14.06.2021 | 16:07
01:58
00:49
02:07
Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada | Video 14.06.2021 | 15:12
04:45
İstanbul Sultangazi'de tekmeli tokatlı kavgalar kamerada 14.06.2021 | 11:09
03:02
05:23
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video 14.06.2021 | 14:16
00:16
İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı 14.06.2021 | 12:11
00:31
04:38
00:48
Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku 14.06.2021 | 12:40
Muğla’nın Bodrum ilçesinde araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Ara sokaklardan trafiği aşmaya çalışan sürücüler toprak yola girdi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.