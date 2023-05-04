Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video
Meksika’da boğa güreşi etkinliği sırasında boğanın saldırısında metrelerce havaya uçan matador ağır şekilde yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
01:10
00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58
01:20
01:27
Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 03.05.2023 | 15:58
04:01
Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video 03.05.2023 | 15:26
00:32
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.05.2023 | 15:08
01:07
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video 03.05.2023 | 15:08
02:29
2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video 03.05.2023 | 14:36
06:28
04:44
İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video 03.05.2023 | 13:56
02:09
Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:48
07:04
02:38
Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video 03.05.2023 | 13:48
02:07
Pendik'te 2 araç çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:46
05:41
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video 03.05.2023 | 13:35
04:07
03:56
İnşaat hırsızları 40 bin liralık malzemeleri böyle çaldı | Video 03.05.2023 | 12:43