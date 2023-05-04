Video Yaşam Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video

Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video

04.05.2023 | 00:55

Meksika’da boğa güreşi etkinliği sırasında boğanın saldırısında metrelerce havaya uçan matador ağır şekilde yaralandı.

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