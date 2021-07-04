Boğalar kasaya sığmayınca ortalık karıştı | Video

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin kasasına üst üste bindirilip pazara götürülen boğalar kavga edince ortalık arenaya döndü. Boğaların kavgasına seyir halindeki kamyonetin kasası dayanmayıp parçalandı. Boğalardan biri kamyonetten atlayıp yola fırlarken bir tanesi yaşanan izdihamda telef oldu. Yaralanan bir başka boğa da olay yerinde sahibi tarafından kesildi. Kaçan boğayı yakalamak için vatandaşlar kara yolunda seferber oldu.
Olay İznik - Yenişehir yolunun 4. kilometresinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında kavgaya tutuşan 7 boğa ortalığı birbirine kattı. Boğaların tepişmesine dayanamayan kamyonetin kasasının kapakları kırılınca boğalar dışarıya çıkmak istedi. Yaşanan izdiham sırasında bir boğa aldığı boynuz darbeleri neticesinde telef olurken, yaralı bir boğa da sahibi tarafından olay yerinde kesildi. Kamyonetteki diğer boğalar da aşağıya atlayıp kaçtı. Olayın şokunda olan sürücü durumu jandarma ve zabıta ekiplerine bildirdi. Çok sayıda zabıta ekibi olay yerine sevk edildi. Düşme sonucu boğaların ikisi yaralandı. Ağır yaralanan boğa, sahibi tarafından hemen kesildi. Boğalar çevredeki vatandaşların da yardımıyla kamyonete bindirildi.