Boğazı kesilip öldürülen Beste Yeşilyurt'un annesi: "Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" | Video

İstanbul Maltepe'de iddiaya göre 1.5 yıl önce boşanan Erkan M.(34) eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt (32) ile barışmak için buluştuğu adreste cam kırıklarıyla boğazını keserek öldürdü. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken şüpheli Erkan M.'nin telefonla polisi arayıp; "Eşimi öldürdüm" diye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Acılı annenin sözleri ise yürekleri yaktı...