Video Yaşam Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme | Video

Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme | Video

Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme | Video
07.06.2021 | 14:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gelin başı ücretini çok buldular, kuaföre saldırdılar... Dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 02:37
Gelin başı ücretini çok buldular, kuaföre saldırdılar... Dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 07.06.2021 | 17:32
Hatay'da hakkında 12 ayrı yakalama kararı olan şahıs güvercin kulübesindeki gizli bölmede böyle yakalandı 01:08
Hatay'da hakkında 12 ayrı yakalama kararı olan şahıs güvercin kulübesindeki gizli bölmede böyle yakalandı 07.06.2021 | 17:25
Polis memuru ve astsubayın şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:54
Polis memuru ve astsubayın şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.06.2021 | 17:20
Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızın babasına canlı yayında büyük şok! Evli iki çocuk babası adam... 09:02
Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızın babasına canlı yayında büyük şok! Evli iki çocuk babası adam... 07.06.2021 | 11:43
Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar 17:15
Esra Erol canlı yayın izle: 7 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da kokoreççi Ayşe aşkı olayında skandal açıklamalar 07.06.2021 | 16:46
Müsilaj testlerinde şaşırtan sonuçlar! A Haber İstanbul Üniversitesi'ndeki test merkezinde... | Video 05:10
Müsilaj testlerinde şaşırtan sonuçlar! A Haber İstanbul Üniversitesi'ndeki test merkezinde... | Video 07.06.2021 | 16:48
Ezilmekten kıl payı kurtuldu. İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında | Video 03:31
Ezilmekten kıl payı kurtuldu. İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında | Video 07.06.2021 | 16:31
Vefatının 9. yıl dönümünde Abdurrahim Karakoç'a saygı ve rahmetle... 08:46
Vefatının 9. yıl dönümünde Abdurrahim Karakoç'a saygı ve rahmetle... 07.06.2021 | 16:12
Müsilaj nedir? Başkan Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçildi | Video 00:59
Müsilaj nedir? Başkan Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçildi | Video 07.06.2021 | 16:10
Müge Anlı’da flaş iddia: ‘Dondurma almaya gidiyorum’ diyerek evli iki çocuk babasına kaçtı! | Video 04:05
Müge Anlı’da flaş iddia: ‘Dondurma almaya gidiyorum’ diyerek evli iki çocuk babasına kaçtı! | Video 07.06.2021 | 15:54
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e sevgilisi Can Topçu'dan tayt dayağı! 'Başıma gelmesine şaşırmadım' 03:44
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e sevgilisi Can Topçu'dan tayt dayağı! 'Başıma gelmesine şaşırmadım' 07.06.2021 | 14:59
Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı | Video 01:02
Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı | Video 07.06.2021 | 15:03
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar | Video 01:54
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar | Video 07.06.2021 | 14:49
İstanbul Bağcılar'da pilavcı ve çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada 04:19
İstanbul Bağcılar'da pilavcı ve çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada 07.06.2021 | 14:35
İstanbul Şişli'de sokak ortasında dövülen kadının motosikletli grup tarafından kurtarılma anı kamerada 02:59
İstanbul Şişli'de sokak ortasında dövülen kadının motosikletli grup tarafından kurtarılma anı kamerada 07.06.2021 | 14:35
Şiddetli rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti | Video 00:50
Şiddetli rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti | Video 07.06.2021 | 14:17
Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme | Video 00:41
Boğazı kesilmiş şekilde bulunan kayıp kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme | Video 07.06.2021 | 14:17
İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı | Video 00:43
İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı | Video 07.06.2021 | 14:17
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine PTT’den Kişisel Pul Standı | Video 03:44
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine PTT’den "Kişisel Pul Standı" | Video 07.06.2021 | 13:56
Nesli tehlike altında olan boz ayı böyle görüntülendi | Video 00:51
Nesli tehlike altında olan boz ayı böyle görüntülendi | Video 07.06.2021 | 12:24

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlenirken, cinayet ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar hareketsiz yatan kadını görünce polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ
Polis ekiplerinin soruşturmasında ölen kadının, 37 yaşındaki Şahigül Buluş olduğu tespit edildi. Öte yandan, olaydan bir gün önce kardeşinin kayıp ilanı verdiği öğrenildi.

SUÇLARI BİRBİRLERİNE ATTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde 5 Haziran Cumartesi günü şüphelileri Maltepe'de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Seyfinaz B. ve Muhammed T. 'nin verdiği ifadelerde suçu birbirlerine attıkları ileri sürüldü. İddiaya göre, ifadesi alınan Seyfinaz B. "Benim konuyla ilgili bilgim yok, her şey bir anda oldu. Arabaya bindik ve Muhammed bir anda kadına saldırdı" dedi. İfadesi alınan Muhammed T.'nin ise "benim konuyla ilgili bilgim yok. Ben orada bile değildim" dediği ileri sürüldü.

OLAY YERİNE ARAÇLA GİDİP YÜRÜYEREK DÖNDÜLER
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Şahigül Buluş'un en son Seyfinaz B. ile gezmek için dışarı çıktığı daha sonra yanlarına Muhammed T.'nin geldiği ve yoldan bir araç çevirerek olay yerine gittikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra yürüdükleri iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Seyfinaz'ın 30 adet suç kaydı, Muhammed T.'nin de 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA