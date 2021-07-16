"Boğaziçi'nde darbe karşıtı bildiri okunmasına izin verilmedi" | Video

Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğu Başkanı Esra Öz: “2016 senesinde vatanı korumak uğruna darbe girişimine karşı göğüs gerenler için okulumuzda bildiri okunmak istendiğinde, bayrak açmak isteyen arkadaşlarımıza müsaade edilmedi”

Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğu Başkanı Esra Öz; Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dönem Türk bayrağıyla yaptıkları basın açıklamalarının engellendiğini söyledi. Esra Öz; "2016 senesinde vatanı korumak uğruna darbe girişimine karşı göğüs gerenler için okulumuzda bildiri okunmak istendiğinde, bayrak açmak isteyen arkadaşlarımıza müsaade edilmedi" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Esra Öz'ün SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:

"2013 yılından beri öğrenciyim. 2016 senesinde vatanı korumak uğruna darbe girişimine karşı göğüs gerenler için okulumuzda bildiri okunmak istendiğinde, bayrak açmak isteyen arkadaşlarımıza müsaade edilmedi. Ve buna izin verilmemiş olması bayrak için verilen mücadele karşısında, bayrağın açılmıyor olması bizleri derinden yaraladı. Eş zamanlı şekilde İstanbul'un ilk şehitliğinin Boğaziçi Üniversitesi sınırları içerisinde olduğunu öğrendiğimizde böyle bir topluluk kurmaya karar verdik. Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğu başkanlığını yürütmekteyim…"