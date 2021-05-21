Boğaz'ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı | Video
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İstanbul'da, beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından Eminönü'nde başlayan yağmurdan kaçmaya çalışanlar kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi.
İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu. Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kaçışanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.