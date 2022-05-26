Video Yaşam Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

26.05.2022 | 14:06

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Bursa’da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen 4 arkadaş korku dolu dakikalar yaşadı. Masada bulunan gençlerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçtı. Nefes alamayan gencin kafası masaya düşünce arkadaşları da ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreli paniğin ardından arkadaşlarından biri, heimlich manevrasıyla boğazına kaçan biberi çıkardı. Müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan arkadaşları gence sarılarak yüzüne su döktü. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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