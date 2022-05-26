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OTOMATİK OYNAT
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Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
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Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
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Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
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Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
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Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
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Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
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‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 26.05.2022 | 11:55
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Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 26.05.2022 | 10:56
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 26.05.2022 | 11:31
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İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 26.05.2022 | 10:54
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Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video 26.05.2022 | 10:54
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi | Video 26.05.2022 | 11:09
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Esenyurt'ta yayaya çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 26.05.2022 | 11:06
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Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video 26.05.2022 | 10:53
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 26.05.2022 | 10:56
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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 26.05.2022 | 09:52
Bursa’da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.