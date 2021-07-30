Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler! Yaşanan panik anları kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
02:38
Tarabya’da içler acıtan görüntü: Ölü yavru yunus kıyıya vurdu | Video 30.07.2021 | 09:18
03:33
01:24
Orman yangını son dakika: Adana'da yaralı hayvanları suyla serinlettiler! 30.07.2021 | 08:40
01:42
Marmaris’teki orman yangını devam ediyor | Video 30.07.2021 | 09:05
05:12
Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev böyle yandı | Video 30.07.2021 | 08:38
04:25
Bunalımdaki şahıs balkonda tabancayla intihar etti! O anlar kamerada | Video 30.07.2021 | 08:38
01:55
İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında feci kaza: 3 yaralı | Video 30.07.2021 | 08:38
01:15
00:33
00:54
00:35
04:22
Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi | Video 29.07.2021 | 20:13
04:35
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı | Video 29.07.2021 | 19:14
00:12
00:13
02:18
00:57
Bakırköy’de dalgaların denize çektiği çocukları vatandaşlar kurtardı | Video 29.07.2021 | 16:36
00:07
Bodrum Güvercinlik'te oteli saran dev yangın kamerada! 29.07.2021 | 16:37
01:15
Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video 29.07.2021 | 16:08
Güngören’de evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Evinde oyun oynayan çocuğun boğazına bir cisim kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören aile, koşarak en yakın hastaneye gitti. Hastanede çocuğa müdahale edilerek boğazına kaçan cisim çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Ailenin çocuklarını kurtarmak için hastaneye koşma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.