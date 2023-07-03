Boğazına ekmek takılan müşteriyi heimlich manevrası ile kurtardı | Video
TOKAT'da bir yapı markette alışveriş yaparken boğazına ekmek takılan 54 yaşındaki Hançer Kaplan, ilk yardım eğitimi alan 1 aylık işyeri çalışanı İlker Necli?nin (45) uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. İşyeri çalışanı İlker Necli?nin 54 yaşındaki adamı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
EĞİTİM ÖNEMLİ
1 ay önce işe yeni başlayan yapı market satış personeli İlker Necli, ?Müşterimiz alışverişe geldi. Gelirken ekmek yediğini gördüm. Geldiğinde mağaza kalabalıktı. Bir anda nefes almadığını hissettim. Hemen su verdim kendine ama kendine gelemedi. İlk yardım eğitimi aldığım için hemen arkasına geçip 'Heimlich' manevrasını yaptım. Boğazındaki maddeyi çıkardım. Böyle durumlarda eğitimin önemini daha iyi anlıyor insanö dedi.
NEFESSİZ KALDIM BİR ANDA
Hançer Kaplan ise "Mezar yaptırmak için malzeme almaya geldiğimde parça kalmasın diye elimde ekmek vardı. Araçtan inip mağazaya girerken ekmeğin boğazımda kaldığını fark ettim. Elimde son lokman vardı. Açar diye onu da yiyeyim dedim. Yuttuğumda üzerinde kaldı. Nefessiz kaldım bir anda. Çalışan arkadaşımız arkamdan tutup beni kaldırdı. 3 defa yapınca ben bir rahatlık hissettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin bir anda bu müdahaleyi yapmak aklına gelecek bir şey değil. Daha önce eğitim almış olması benim için bir şans oldu. Şuan yaşamama sebep olan bu arkadaşımız diyebilirim" diye konuştu.
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