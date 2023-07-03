Boğazına ekmek takılan müşteriyi heimlich manevrası ile kurtardı | Video 03.07.2023 | 12:05 TOKAT'da bir yapı markette alışveriş yaparken boğazına ekmek takılan 54 yaşındaki Hançer Kaplan, ilk yardım eğitimi alan 1 aylık işyeri çalışanı İlker Necli?nin (45) uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. İşyeri çalışanı İlker Necli?nin 54 yaşındaki adamı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tokat'ın Zile ilçesinde Amasya Caddesi Sıra Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir yapı markete alışverişe gelen Hançer Kaplan'ın (54) boğazına ekmek parçası takılarak nefessiz kaldı. 1 ay önce yapı markete çalışmaya başlayan İlker Necli 'Heimlich' manevrası yaparak adamın nefes almasını sağladı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yandı.1 ay önce işe yeni başlayan yapı market satış personeli İlker Necli, ?Müşterimiz alışverişe geldi. Gelirken ekmek yediğini gördüm. Geldiğinde mağaza kalabalıktı. Bir anda nefes almadığını hissettim. Hemen su verdim kendine ama kendine gelemedi. İlk yardım eğitimi aldığım için hemen arkasına geçip 'Heimlich' manevrasını yaptım. Boğazındaki maddeyi çıkardım. Böyle durumlarda eğitimin önemini daha iyi anlıyor insanö dedi.Hançer Kaplan ise "Mezar yaptırmak için malzeme almaya geldiğimde parça kalmasın diye elimde ekmek vardı. Araçtan inip mağazaya girerken ekmeğin boğazımda kaldığını fark ettim. Elimde son lokman vardı. Açar diye onu da yiyeyim dedim. Yuttuğumda üzerinde kaldı. Nefessiz kaldım bir anda. Çalışan arkadaşımız arkamdan tutup beni kaldırdı. 3 defa yapınca ben bir rahatlık hissettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin bir anda bu müdahaleyi yapmak aklına gelecek bir şey değil. Daha önce eğitim almış olması benim için bir şans oldu. Şuan yaşamama sebep olan bu arkadaşımız diyebilirim" diye konuştu.