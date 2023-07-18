Video Yaşam Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı | Video
Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı | Video

Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı | Video

18.07.2023 | 14:03

ZEYTİNBURNU'nda annesi ile sokakta yürüdüğü sırada boğazına şeker takılan çocuğu esnaf Fethi Ahmet Murat kurtardı. Esnafın çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinde oturan Fethi Ahmet Murat, telefonuyla ilgilendiği sırada, dükkanının önünden geçen bir anne boğazına şeker kaçan 5 yaşlarındaki çocuğu için yardım istedi. Fethi Ahmet Murat, hemen çocuğu kucağına alarak sırtına vurmaya başladı. Kısa süre içinde şeker çocuğun boğazından çıktı. Kısa süreli panik yaşayan anne teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun boğazına takılan şeker yüzünden tıkandığı ve esnafın yardım ederek şekeri çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUĞU KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"
Esnaf Fethi Ahmet Murat, "Sosyal medyada gezdiğim esnada bir kadın koşarak dükkana girdi. 'Çocuğumun boğazına şeker kaçtı' dedi. Ben koşarak çocuğun yanına gittim, sırtına vurdum, şekeri çıkardı. Çocuğun ölmesine az kalmıştı. Elimde can çekişiyordu. Şekeri çıkardığında rahatladı. Çocuğa herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir ilk yardım eğitimi almadım. Videosunu seyretmiştim o aklımda kalmış. Benim çocuğumda olabilirdi, fark etmiyor. Başka bir insanda benim çocuğumu kurtarabilirdi. Çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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