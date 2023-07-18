Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı | Video
ZEYTİNBURNU'nda annesi ile sokakta yürüdüğü sırada boğazına şeker takılan çocuğu esnaf Fethi Ahmet Murat kurtardı. Esnafın çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
"ÇOCUĞU KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"
Esnaf Fethi Ahmet Murat, "Sosyal medyada gezdiğim esnada bir kadın koşarak dükkana girdi. 'Çocuğumun boğazına şeker kaçtı' dedi. Ben koşarak çocuğun yanına gittim, sırtına vurdum, şekeri çıkardı. Çocuğun ölmesine az kalmıştı. Elimde can çekişiyordu. Şekeri çıkardığında rahatladı. Çocuğa herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir ilk yardım eğitimi almadım. Videosunu seyretmiştim o aklımda kalmış. Benim çocuğumda olabilirdi, fark etmiyor. Başka bir insanda benim çocuğumu kurtarabilirdi. Çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
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