Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı | Video
Adıyaman’da depremzedelere yardım malzemesi dağıtan öğretmen Yusuf Orta, boğazına yiyecek kaçan bebeği karnından baskı uygulayıp sırtına vurarak kurtardı.
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