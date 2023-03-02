Video Yaşam Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı | Video
Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı | Video

Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı | Video

02.03.2023 | 13:01

Adıyaman’da depremzedelere yardım malzemesi dağıtan öğretmen Yusuf Orta, boğazına yiyecek kaçan bebeği karnından baskı uygulayıp sırtına vurarak kurtardı.

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