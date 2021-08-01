Video Yaşam Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video

Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video

Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video
01.08.2021 | 14:47

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'nda boğulan 3 genç kızdan biri olan 15 yaşındaki Selma A.'nın, boğulduğu sırada duran saati yürek burktu.

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'na serinlemek için giren ve daha sonra kaybolan Doğu Türkistan uyruklu T.A. (28), Selma A. (15) ve M.H.'nin (10) cansız bedenleri Konya ve Mersin'den gelen dalgıç polisler ve Türkuaz Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği balık adamları tarafından bulunmuştu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 3 kız, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BOĞULDUĞU AN SAATİ DURMUŞ
Öte yandan hayatını kaybeden 15 yaşındaki Selma A.'dan geriye kalanlar ise yürek burktu. Selma A.'nın kol saati, boğulduğu saatte durdu.

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