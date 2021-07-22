Boğulma tehlikesi geçiren babayı suya atlayan iki oğlu kurtardı | Video

Gaziantep'te serinlemek için baraja giren bir baba boğulma tehlikesi geçirince yardımına kıyıdaki çocukları yetişti. Suya atlayan çocuklar yoğun çabaları sonucu babalarını sağ salim kıyıya çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış barajı çevresinde ailesi ile birlikte piknik yapan 37 yaşındaki M.Y., serinlemek amacıyla suya girdi. Akıntıya kapılan babalarının sürüklendiğini gören kıyıdaki A.Y ve M.Y isimli iki kardeş de hemen kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Çocuklar bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan babalarına ulaştı. İki kardeş, yoğun çabaları sonucu babalarını suya girdikleri yerden daha uzak bir bölgeden kıyıya çıkarmayı başardı.

GÖZDEN KAYBOLDUĞUNU ZANNETTİLER

Ailenin diğer yakınları ise hem babanın hem de çocukların gözden kaybolduğunu görünce büyük panik yaşayarak yetkilerden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hem baba hem de çocuklara ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı.

Hem babanın hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.