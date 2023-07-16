Video Yaşam Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarıldığı anlar kamerada | Video
Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarıldığı anlar kamerada | Video

Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarıldığı anlar kamerada | Video

16.07.2023 | 10:04

Hatay’ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan 2 vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşların yetiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Payas ilçesinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan 2 şahıs, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar. Denizde 2 şahıs çaresizce çırpındığı gören vatandaşlar, denize girerek onları kurtarmak için mücadele etti. Vatandaşların saniyeler içerisinde yardıma koşmasıyla, 2 şahıs kurtarılarak kıyıya getirildi. O anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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