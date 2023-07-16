Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarıldığı anlar kamerada | Video
Hatay’ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan 2 vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşların yetiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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