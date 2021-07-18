Video Yaşam Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video

Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video

Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video
18.07.2021 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 03:13
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 18.07.2021 | 09:19
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 04:24
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:47
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 03:10
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:40
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 03:08
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 18.07.2021 | 08:40
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 02:15
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 18.07.2021 | 08:42
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 02:20
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 18.07.2021 | 08:42
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 01:03
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 18.07.2021 | 00:20
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 06:06
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 17.07.2021 | 22:50
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 00:36
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 17.07.2021 | 21:04
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 01:18
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 17.07.2021 | 19:48
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 04:43
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 17.07.2021 | 18:27
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 00:57
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 17.07.2021 | 18:35
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 04:15
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 17.07.2021 | 18:19
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 01:35
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 17.07.2021 | 17:56
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 04:24
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 17.07.2021 | 17:22
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 01:00
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 17.07.2021 | 16:03
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 00:43
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 17.07.2021 | 15:49
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 02:54
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 17.07.2021 | 15:37
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 00:58
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 17.07.2021 | 15:22
İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı! 01:52
İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı! 17.07.2021 | 14:27

Sarayburnu’nda boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Ali Eracar, metrelerce sürüklenerek iskelenin altına girdi. Yaklaşık yarım saatin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkarılan Eracar’ın, tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fatih Sarayburnu Sahili'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ali Eracar, arkadaşı ve 10 yaşlarındaki oğluyla birlikte Sarayburnu sahiline gitti. Serinlemek için denize giren Eracar'ın arkadaşı boğulma tehlikesi yaşadı. Sahildekilerin de yardımıyla Eracar'ın arkadaşı denizden çıkarılırken Eracar akıntıya kapıldı. Metrelerce sürüklendikten sonra iskelenin altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri iskelenin altından çıkardığı Ali Eracar'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri edinilen bilgiye göre su yutan ve bilinci kapalı olan Eracar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Eracar'ın hayati tehlikesi devam ederken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

"KENDİSİNE İP ATTIK AMA TUTAMADI"
Yaşanan olayı anlatan Abdurrahman Kaya, "Büyük ihtimal serinlemek için denize girmişler. Arkadaşı boğulma tehlikesi yaşayınca kendisi atlayıp arkadaşını kurtardıktan sonra dalgaların etkisiyle hareketsiz kaldı. Bilincini artık kaybedecek dereceye geldi. En sonunda burada bilinci açıktı. Kendisine ip attık ama tutamadı. İyice yorulduğu için sürüklenerek iskelenin altına girdi. Görevliler 20 dakika sonra gelebildi. En sonunda dalgıçlar onu hareketsiz halde buldu. Bayağı su yutmuştu. Bilinci kapalıydı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"BABAM GİTTİ DİYE AĞLIYORDU"
Boğulan kişinin akıntıyla sürüklendiğini söyleyen Hasan Özkılavuz, "Akıntıyla birlikte böyle geliyorlar. İskelenin oraya kadar geliyorlar. İskelenin altına giriyor. İskelenin altına girdiği zaman oradan çıkması imkansız gibi bir şey. Daha önce burada böyle birkaç vaka olmuş. Olan çocuğuna oldu. 12 yaşında bir evladı vardı. O da babam gitti diye ağladı. En son dalgıçlar geldi. Arkadaşıyla beraber girmişler arkadaşını kurtardılar. Çocuğu da burada ağlıyordu. Biz sonuna yetiştik" diye konuştu.

"ONU KURTARDI, KENDİ AKINTIYA DAYANAMADI"
Boğulan kişinin arkadaşını kurtarmaya çalıştığını ifade eden Muhammet Ali Avcılar, "Onu kurtardı, kendi akıntıya dayanamadı. Buradan baygın şekilde limana sırtını vurdu. Orada durdu. Sahil güvenlik geldi. Yarım saat içerisinde çıkardılar. Burada kimse atlamasın. Çok sıkıntılı bir yer. Akıntı olduğu için o yüzden sıkıntı. Bir 10 yaşında çocuğu vardı. 2 tane karakola ifade vermeye gittiler" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA