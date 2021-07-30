Video Yaşam Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri...

Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri...

Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri...
30.07.2021 | 10:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri... 05:44
Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri... 30.07.2021 | 10:23
Kayseri'de para vermeyen annesini rehin alan evlat kamerada! 01:38
Kayseri'de para vermeyen annesini rehin alan evlat kamerada! 30.07.2021 | 15:04
Her yeri yakan orman yangını Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabrini ve Türk Bayrağını yakmadı! 00:24
Her yeri yakan orman yangını Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabrini ve Türk Bayrağını yakmadı! 30.07.2021 | 14:30
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında | Video 05:45
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında | Video 30.07.2021 | 14:17
Gaziosmanpaşa’dan Manavgat’a nefes. 10 bin fidan Manavgat için yola çıktı | Video 05:52
Gaziosmanpaşa’dan Manavgat’a nefes. 10 bin fidan Manavgat için yola çıktı | Video 30.07.2021 | 14:17
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 02:12
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 30.07.2021 | 13:14
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 02:37
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu Yangın üstümüze üstümüze geliyor | Video 02:45
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu "Yangın üstümüze üstümüze geliyor" | Video 30.07.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 05:24
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 30.07.2021 | 12:32
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 00:29
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 30.07.2021 | 11:55
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 30.07.2021 | 11:27
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 03:59
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 30.07.2021 | 11:35
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 03:16
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 30.07.2021 | 11:27
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 00:26
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 30.07.2021 | 11:27
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 04:09
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 30.07.2021 | 11:06
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video 05:48
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video 30.07.2021 | 10:30
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı | Video 06:00
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı | Video 30.07.2021 | 10:18
Hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı | Video 03:40
Hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı | Video 30.07.2021 | 10:22
Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video 01:18
Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video 30.07.2021 | 10:07
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi | Video 01:46
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi | Video 30.07.2021 | 10:07

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, serinlemek için girilen deniz, göl ve akarsulardaki boğulma vakalarının büyük bir bölümünün panikten ve yanlış müdahaleden kaynaklandığını söyledi. Boğulmakta olan kişiye direkt müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Bir sopa veya su şişesiyle müdahale, kazazedeyi hayata bağlayacaktır dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boğulma vakalarının bilinçsiz müdahale ve panikten kaynaklandığını söyledi. Özellikle göl ve akarsu kenarlarında piknik yapanların karşılaştığı boğulma vakalarında acele ederek kazazedenin yardımına koşulmamasını isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, etraftan bulabilecekleri batmaz bir cismin hem boğulanın hem de yardıma koşanın işini kolaylaştırıp, ölümle yaşam arasında köprü olacağını söyledi. Piknik alanlarında boş bir su şişesinin veya bir termosun, bir süpürge sapı veya odun parçasının boğulmakta olan kişilere ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, boğulmakta olan kişiye direkt yaklaşmanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, Bir sopa veya su şişesi kazazedeyi hayata bağlayacaktır. Çünkü boğulmakta olan kişi ilk olarak yanına yaklaşan kişiye tutunmak isteyip istemsizce onu da suyun altına çekecektir. Bu nedenle yanına yaklaşmadan elinizdeki yardımcı unsurlarla boğulmakta olan kişiye yardım edin. Aksi takdirde siz bir canı belki kurtaracaksınız ama sizin boğulma riskiniz yükselecek dedi.


"BİR DAMACANA ŞİŞESİ HAYAT KURTARIR"
Genellikle tatlı su boğulmalarında suyun kaldırma gücünün insan bedeni karşısında direnç gösteremiyor olmasının da gölet ve akarsularda yüzme eylemini zorlaştırdığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;
Özellikle İç Anadolu'da vatandaşlar serinlemek ve piknik yapmak için tatlı su kaynaklarına yöneliyor. Tatlı su, denize göre daha zor yüzülen, kaldırma gücü daha az olan su çeşidi. Buralarda boğulma vakalarına daha bilinçli yaklaşılmalı. Yanınızda yardımcı bir unsur mutlaka olmalı. Boğulma tehlikesi yaşayan insanın hayatını bir damacana su şişesi veya bir odun parçası kurtarabilir. Siz bunlar yanınızda olmadan suya girerseniz kendinizi de boğulma mücadelesi içinde bulabilirsiniz.


'AKDENİZ'İN SUYU YÜZEYE ÇIKARIR, SAKİNCE SU ÜSTÜNDE YATIN'
Akdeniz'in kaldırma gücünün insan bedenine göre çok çok yüksek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, 664 kilometre sahil şeridi olan Antalya'da da boğulma olayları sık sık yaşanıyor. Suda paniklemek veya korkmak boğulmayı tetikleyen başlıca neden. İnsanlar unutmasın, hiç yüzme bilmeyen birisi de olsanız, Akdeniz'de kendinizi tamamen serbest bıraktığınız an su sizi yukarıda tutacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle batmazsınız. Tamamen uzuvlarınız suya temas edecek şekilde sırt üstü yatın ve bedeninizi serbest bırakın. Batmayacaksınız ve o şekilde yardım isteyin. Eğer bir kolunuzu havaya kaldırırsanız beden suya gömülecektir. O nedenle uzuvların suyla teması çok önemli diye konuştu.
Boğulmakta olan bireye müdahale etme şeklini uygulamalı gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, kazazedeye ilk önce sopayla, ardından boş su bidonuyla nasıl yardım edileceğini anlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA