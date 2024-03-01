Boks ringi değil AVM: Ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattılar | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burada AVM’de iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada hızını alamayan taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin adeta boks ringine döndüğü kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan AVM'nin adeta boks ringine döndüğü kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sandalyelerin havda uçuştuğu görülüyor. Ayrıca şahısların tekme ve yumruklarla birbirlerini darp ettiği anlar da kaydedildi.
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