Video Yaşam Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video

Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video

13.03.2023 | 09:33

Malatya'da saat 04:34'te 4,7 ve saat 05:13'te 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi de saat 05:23'te 4,4 ile sallandı. Depremler çevre illerden de hissedildi..

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