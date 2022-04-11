Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video

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Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
SAĞANAK YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKACAK
Öte yandan, Meteorolojiden yapılan açıklamada ise "Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.