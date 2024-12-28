Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı | Video 28.12.2024 | 15:31 Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün motorundan yangın çıktı. Sürücü şans eseri yara almazken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan A. yönetimindeki minibüsün motorundan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, hemen araçtan indi. Kısa sürede minibüste alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, kapanan trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.