Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı | Video
Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün motorundan yangın çıktı. Sürücü şans eseri yara almazken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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