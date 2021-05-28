Bolu Dağı Tüneli'nde lastiği yanan TIR hasar gördü
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Bolu Dağı Tüneli içinde lastiği tutuşan TIR hasar gördü. Yangın itfaiye ekibince söndürülürken, tünel içinde ulaşım 2 şeritten sağlandı.
Yangın, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Murat Yardımcı idaresindeki 41 YE 939 plakalı TIR'ın sağ lastiği alev aldı. Alevler, TIR'ın çekici kısmını sardı. Sürücü, aracı yol kenarında park ederek itfaiyeye haber verdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında TIR hasar gördü.
Yangın nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü.