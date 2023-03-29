Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor | Video
Türkiye'nin en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı'nda başlayan kar yağışı yol kenarlarını beyaza bürüdü. Mart sonu yağan kar şaşırttı.
Vatandaşlar "Mart ayının sonu Nisan ayının başında yağan kar çok şarttı. doğanında buna ihtiyacı vardı. Mart sonu nisan başında yağması bizleri şaşırttı" dediler. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin hız ve trafik kurallarına uymalarını istedi.
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