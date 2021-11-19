Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü

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BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Sabah saatlerinde Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.