Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video
Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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