Video Yaşam Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video

12.05.2023 | 10:59

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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