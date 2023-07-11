Video Yaşam Bölücü terör örgütüne finans operasyonu! Tutuklu teröristlere para aktarmış… | Video
Bölücü terör örgütüne finans operasyonu! Tutuklu teröristlere para aktarmış… | Video

Bölücü terör örgütüne finans operasyonu! Tutuklu teröristlere para aktarmış… | Video

11.07.2023 | 09:49

İstanbul’da bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK’nın tutuklu üyelerinin banka hesaplarına para yatıran ve bölücü terör örgütü PKK’yı finanse eden bir kişi operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyeti; bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK mensuplarına maddi yardımlarda bulunulduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı. Banka hesapları incelemeye alınan, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı suçlardan kayıtları olan kişilerle arasında para trafiği bulunan ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan ötürü cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilerin banka hesaplarına paralar yatırdığı tespit edilen bir kişi Küçükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişiye ait olan dijital materyallere ve bölücü terör örgütü PKK tarafından propaganda amacıyla kullanılan sarı/kırmızı/yeşil renkli bir paçavraya el konuldu.

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