Bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bölücü terör örgütü PKK üyesinin kırsaldan İstanbul’a geldiğini tespit etti. O terörist, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; aranan bölücü terör örgütü PKK üyesi bir teröristin kırsaldan İstanbul'a geldiğini tespit etti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Kırsal Kadrosu" içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu terörist Shiko J., İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK' üyesi Shiko J., yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.