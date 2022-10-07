Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
00:25
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
00:18
Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
06:27
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
00:58
02:54
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 07.10.2022 | 10:55
00:31
00:48
00:44
00:47
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
01:31
05:35
10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
05:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
01:13
01:44
00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
02:27
05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon düzenlendi. Dokuz terörist yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen dokuz terörist, 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.