Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon düzenlendi. Dokuz terörist yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen dokuz terörist, 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.