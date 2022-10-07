Video Yaşam Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video
Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video

07.10.2022 | 12:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video 00:58
Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video 07.10.2022 | 12:23
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 00:25
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 00:18
Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 06:27
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video 00:58
Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video 07.10.2022 | 11:27
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 02:54
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 07.10.2022 | 10:55
İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs arızalanınca yolcular durağa kadar yürüdü | Video 00:31
İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs arızalanınca yolcular durağa kadar yürüdü | Video 07.10.2022 | 11:09
Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:48
Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 10:42
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 00:44
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 10:15
Ankara’da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 00:47
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 01:31
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 07.10.2022 | 10:10
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 05:35
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.10.2022 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 05:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 01:13
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 07.10.2022 | 08:41
Adana’da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 01:44
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
Gaziosmanpaşa’da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 02:27
Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 06.10.2022 | 17:14
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon düzenlendi. Dokuz terörist yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen dokuz terörist, 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA