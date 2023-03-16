Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video
Bolu'da 13:55'te meydana gelen 4.8'lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video 16.03.2023 | 15:02
01:33
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 16.03.2023 | 15:21
03:40
02:31
Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 16.03.2023 | 15:08
00:18
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 16.03.2023 | 15:01
06:46
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 14:41
05:43
03:50
01:14
SON DAKİKA! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 16.03.2023 | 14:12
03:04
05:02
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.03.2023 | 13:55
03:09
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 16.03.2023 | 12:43
03:00
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 16.03.2023 | 12:43
00:42
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32
00:46
Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 16.03.2023 | 12:28
02:17
01:24
Kocaeli'de kaçak sigara imalathanelerine operasyon | Video 16.03.2023 | 11:41
02:09
POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video 16.03.2023 | 11:41
01:18
Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video 16.03.2023 | 11:36
00:40
Şiddetli yağış sonrası çay coştu! O anlar kamerada | Video 16.03.2023 | 11:35