Video Yaşam Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada!
Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada!

Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada!

28.08.2024 | 11:26

Boılu’da göl kenarında arkadaşlarıyla gezerken motosikleti çamura saplanan Tanay Tanyar, takla atıp, düştü. O anlar, arkasından gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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