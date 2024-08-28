Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada!
Boılu’da göl kenarında arkadaşlarıyla gezerken motosikleti çamura saplanan Tanay Tanyar, takla atıp, düştü. O anlar, arkasından gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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