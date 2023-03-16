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Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video

Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video

16.03.2023 | 15:21

Bolu merkezde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, vatandaşları sokağa döktü. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Panikle sokağa dökülen vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan, merkezdeki okullar da depremden dolayı tahliye edildi. Ekiplerin ise incelemesi sürüyor.

"CAMİ GÜRLEDİ"
Abdest alırken depreme yakalandığını belirten bir vatandaş, "Depremi hissettim. Abdest alıyordum. Camiden bir ses geldi. Cami gürledi" dedi.

Depreme iş merkezinde yakalandıktan sonra okuldaki çocuklarına telefonla ulaşmaya çalışan bir vatandaş ise, "Arkadaşımın yanına gelmiştim, bir anda sallanınca telaşa düştük. Hep beraber çocukların okul durumunun telaşındayız. Allah kolaylık versin. Buna alışmak zorundayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Okulda depreme yakalanan bir öğrenci de o anları şu cümlelerle anlattı: "Okulda yakalandık depreme. Ders işleyecektik. Deprem olunca hemen çıkıp okulu tahliye ettik" diye konuştu.

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