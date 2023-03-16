Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video
Bolu merkezde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
"CAMİ GÜRLEDİ"
Abdest alırken depreme yakalandığını belirten bir vatandaş, "Depremi hissettim. Abdest alıyordum. Camiden bir ses geldi. Cami gürledi" dedi.
Depreme iş merkezinde yakalandıktan sonra okuldaki çocuklarına telefonla ulaşmaya çalışan bir vatandaş ise, "Arkadaşımın yanına gelmiştim, bir anda sallanınca telaşa düştük. Hep beraber çocukların okul durumunun telaşındayız. Allah kolaylık versin. Buna alışmak zorundayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Okulda depreme yakalanan bir öğrenci de o anları şu cümlelerle anlattı: "Okulda yakalandık depreme. Ders işleyecektik. Deprem olunca hemen çıkıp okulu tahliye ettik" diye konuştu.
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