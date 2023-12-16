Video Yaşam Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

16.12.2023 | 14:21

Bolu’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vurdu. 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Erhan Üreten’in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı görüldü. Öte yandan Kenan Ü'nün vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Taner Ünen'i taraflar yatıştırmaya çalıştı. Tartışmaların yaşandığı esnada araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ünen'i kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili bağlantısı olan Kenan Ünen'in oğlu, Erhan ve Ersan Üreten'in kuzeni Taner Ünen'in de teslim olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
25 yaşında hayata gözlerini yuman Erhan Üreten'in cenazesi Taşçılar köyü Siyamioğlu Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Ayrıca olayda ağır yaralanan Ersan Üreten ve babası Ekrem Üreten'in ameliyattan çıktıkları ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA
1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yoğun bakımda kaldığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, oto yıkamacının önüne gelen Taner Ünen'in, önce Ekrem Üreten ve oğullarıyla tartıştığı görüldü. Araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen ise tartışmanın alevlendiğini görünce araçta bulundurduğu pompalı tüfeği aldı. Taner Ünen'in, silahla gelen babasını engellemeye çalıştığı görüldü. Pompalı tüfekle Ekrem Üreten'e bir el ateş eden Kenan Ünen'in önüne 25 yaşındaki Erhan Üreten atladı. Güvenlik kamerasına, hayatını kaybeden Erhan Üreten'in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı yansıdı.
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