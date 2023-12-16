Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bolu’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vurdu. 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Erhan Üreten’in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı görüldü. Öte yandan Kenan Ü'nün vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ünen'i kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili bağlantısı olan Kenan Ünen'in oğlu, Erhan ve Ersan Üreten'in kuzeni Taner Ünen'in de teslim olduğu öğrenildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
25 yaşında hayata gözlerini yuman Erhan Üreten'in cenazesi Taşçılar köyü Siyamioğlu Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Ayrıca olayda ağır yaralanan Ersan Üreten ve babası Ekrem Üreten'in ameliyattan çıktıkları ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yoğun bakımda kaldığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, oto yıkamacının önüne gelen Taner Ünen'in, önce Ekrem Üreten ve oğullarıyla tartıştığı görüldü. Araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen ise tartışmanın alevlendiğini görünce araçta bulundurduğu pompalı tüfeği aldı. Taner Ünen'in, silahla gelen babasını engellemeye çalıştığı görüldü. Pompalı tüfekle Ekrem Üreten'e bir el ateş eden Kenan Ünen'in önüne 25 yaşındaki Erhan Üreten atladı. Güvenlik kamerasına, hayatını kaybeden Erhan Üreten'in, pompalı tüfekle babasına kurşun gelmemesi için önüne atladığı yansıdı.
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